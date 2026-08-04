Elche comienza los trabajos previos para el desmontaje de la fachada de Riegos El Progreso.

En Elche han comenzado los trabajos previos para el desmontaje de la fachada protegida de Riegos El Progreso. El Ayuntamiento de Elche, a través de la empresa adjudicataria, ha iniciado el montaje del andamio que hará posible el desarrollo de esta actuación.

Estos trabajos preparatorios se realizan antes del inicio del desmontaje manual de la fachada, previsto para después de las Fiestas de Agosto. Se trata de una intervención de complejidad técnica que permitirá preservar íntegramente los elementos históricos del inmueble para incorporarlos posteriormente al nuevo edificio municipal que se construirá en la parcela.

La actuación consistirá en el desmontaje manual y la recuperación de todos los elementos singulares de la fachada, como el frontón, la cornisa, los sillares y el zócalo. Cada una de las piezas será numerada, catalogada y almacenada para garantizar su posterior reposición respetando la configuración original del edificio. Paralelamente se llevarán a cabo las catas arqueológicas y el estudio geotécnico necesarios para desarrollo del futuro proyecto.

El futuro inmueble contará con planta baja, cuatro alturas y sótano, una superficie construida cercana a los 1.000 metros cuadrados y estará destinado a albergar oficinas municipales, lo que permitirá reorganizar servicios, reducir el gasto en alquileres y recuperar un edificio emblemático de la ciudad, manteniendo su identidad arquitectónica mediante la conservación de la fachada histórica.