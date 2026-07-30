En Elche cerca de 2.800 personas participan en el sorteo de localidades para los actos principales de las fiestas patronales

El Ayuntamiento de Elche ya ha celebrado el sorteo público de las localidades para asistir a algunos de los actos más emblemáticos de las Fiestas Patronales 2026. Han sido casi 2.800 personas las inscritas en el sorteo.

En esta edición, impulsada a través de la concejalía de Participación, se han inscrito un total de 2.768 personas empadronadas en el municipio.

El sorteo de las 210 localidades en formato de invitaciones dobles se ha realizado a través de un sistema informático aleatorio, supervisado por personal funcionario municipal.

Cada participante podía solicitar varios actos, aunque solo podían ser adjudicatario de uno. Los actos que han registrado una mayor demanda han vuelto a ser las representaciones del Misteri d’Elx, con 2.709 solicitudes para la representación del 12 de agosto y 1.941 para la del día 11. También la Charanga ha contado con 1.708 inscritos y las Entradas Mora y Cristiana han acumulado más de 1.500 solicitudes cada una.

Los resultados pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Elche y las invitaciones deberán recogerse de forma presencial del 3 al 6 de agosto en la concejalía de Participación.