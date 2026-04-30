Elche celebrará la XXXV Romería de la Virgen del Rocío incluyendo una recogida solidaria de alimentos

Elche acoge este año a XXXV edición de la Romería en honor a Nuestra Señora del Rocío, organizada por la Casa de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento, con una completa programación que se desarrollará a lo largo del mes de mayo y que culminará con el fin de semana grande de la tradicional romería hasta el Pantano.

Los actos comenzarán el sábado 9 de mayo con la Misa de la Cruz a las 20:00 horas, cantada por el coro Gramaseca, seguida del pregón de la romería a las 20:45 en la parroquia del Sagrada Corazón de Jesús, que este año correrá a cargo de Germán Martínez López.

Los días 19, 20 y 21 de mayo se celebrará el tradicional triduo en honor a la Virgen del Rocío en la misma parroquia, con actos litúrgicos a partir de las 19:00 horas y la Santa Misa a las 20:00 horas.

El viernes 29 de mayo tendrá lugar uno de los momentos más esperados con la salida en romería desde la parroquia hasta el Pantano, tras la presentación de los Simpecados y la bendición de los peregrinos. La salida de la romería sería sobre las 16:30 horas en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Ya en el recinto, a medianoche, se celebrará la tradicional Salve rociera ante la Blanca Paloma.

El sábado 30 de mayo comenzará con el Rosario de la Aurora a las 6:00 horas y a las 20:00 tendrá lugar la misa rociera. La jornada festiva incluirá la actuación en directo del grupo Candela y culminará a medianoche con el salto de la reja y la procesión de la Virgen del Rocío, uno de los momentos más emotivos de la romería.

El domingo 31 de mayo se pondrá el broche final con la entrega de crespones en recuerdo de la romería, el regreso en romería a la parroquia a las 17:00 horas y la entrada de la Virgen a las 22:00 horas.

El presidente de la Casa de Andalucía, Juan José Jáimez, ha destacado como novedad “la recogida solidaria de alimentos durante los días 29, 30 y 31 de mayo en el propio Pantano, en colaboración con la Fundación Conciénciate, para ayudar a quienes más lo necesitan”