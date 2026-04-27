Elche celebrará la procesión de la Cruz de Mayo el próximo día 9

La Comisión de Juventud de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche, con el apoyo de la concejalía de Festejos, ha organizado un programa de actividades con motivo de la Cruz de Mayo que comienzan este jueves 30 de abril con el pregón a cargo de Adrián Cuenca de Castillo en el edificio Trinquet de la Universidad Cardenal Herrera CEU y que concluye con la procesión del día 9 desde la parroquia de San Juan Bautista.

La edil de Festejos, Inma Mora, ha destacado la labor de Juventud Cofrade y la Junta Mayor en la puesta en marcha de esta iniciativa de la Cruz de Mayo que arrancó en 2025 con motivo de la celebración del Año Jubilar y que ante la buena respuesta recibida se ha decidido continuar este año, con el objetivo de que se consolide en el calendario festivo de la ciudad.

El responsable de la Juventud Cofrade, Pablo Albentosa, ha explicado las actividades comienzan el día 30 con el pregón, pero el grueso de las actividades se llevará a cabo los días 8 y 9 de mayo. Así, el viernes 8 tendrá

lugar a las 21.00 horas una vigilia de oración en la parroquia de San Juan y una cena de hermandad al aire libre en Porta Xiquica de Sant Joan.

El sábado día 9 se realizará un acto de hermanamiento con la Juventud Cofrade de Alicante, además de actividades infantiles organizadas por la cofradía de La Samaritana y las hermandades de María Santísima de la Caridad y Merced.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas se celebrará la procesión de la Cruz de Mayo, que partirá desde la parroquia de San Juan Bautista y estará presidida por un paso alegórico de la Santa Cruz con un ángel y una corona de flores, que será portado por cuatro cuadrillas de costaleros y costaleras. Estará acompañado por la Agrupación Musical de Nuestra Señora de la Piedad de Oliva.

Una vez la procesión llegue a la Basílica de Santa María, los jóvenes realizarán una oración y ofrenda a la Virgen de la Asunción, para después volver a la parroquia de San Juan.