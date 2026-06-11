Los bomberos rescatan de un coche en Elche a dos personas tras caerles encima la rama de un árbol en un accidente vial

Los bomberos han tenido que rescatar del interior de un coche en Elche a dos personas que en la mañana de este jueves han quedado atrapadas en el interior del vehículo tras sufrir un accidente de tráfico en el que el turismo ha quedado empotrado contra un árbol, cayéndole encima una rama.

El conductor del vehículo siniestrado ha perdido el control del mismo, colisionando en primer lugar contra otro coche que estaba estacionado, en cuyo interior no había nadie, y acabando empotrado contra el árbol.

La caída de la rama del árbol encima del vehículo accidentado ha obligado a los efectivos de bomberos a extraer a los dos ocupantes del mismo por la parte del maletero.

El accidente se ha producido a la altura del número 19 de la calle Jorge Juan en torno a las 10:45 horas.

En el coche accidentado iban un hombre y una mujer. El primero ha sido atendido por las asistencias sanitarias en el lugar y trasladado posteriormente a un centro hospitalario.

Hasta el lugar del accidente se han movilizado dotaciones de la Policía Local, dos vehículos de bomberos con seis efectivos y una ambulancia.