Elche da la bienvenida al nuevo Centro de Interpretación del Palmeral en el Hort del Gat

A través de una fiesta con música y la presencia de la práctica totalidad de los miembros del equipo de gobierno municipal, representantes sociales, del sector agrario y del palmeral, se inauguró anoche el Hort del Gat tras completarse el proceso de rehabilitación.

La iniciativa, desarrollada durante todo el año 2026, ha permitido transformar este espacio en el nuevo Centro de Interpretación del Palmeral. Este equipamiento cultural está destinado a acercar al público la historia, la agricultura tradicional y el valor ambiental que posee el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO el 30 de noviembre de 2000.

El proyecto ha supuesto una inversión superior a los 2 millones de euros, financiados por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche mediante fondos europeos Next Generation EU.

Además de restaurar la histórica casa palacio, donde se podrán contemplar expuestas seis pinturas murales, restauradas de Torres Bru y Cañizares, también se han recuperado más de 10.000 metros cuadrados de huerto histórico. Concretamente se han restaurado los bancales, el sistema tradicional de riego, la Acequia Mayor y diferentes elementos patrimoniales del recinto.

El edificio permanecerá abierto al público todas las mañanas.