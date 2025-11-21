El Elche asume los gastos del entierro de Lezcano y el partido entre veteranos servirá como homenaje

El Elche asumirá los gastos del entierro de Juan Carlos Lezcano, leyenda franjiverde que fallecía la pasada semana a los 87 años. Los veteranos del Elche también financiarán una parte de los gastos. En principio, se había abierto una Fila 0 para hacer aportaciones. Ahora ya no será necesario y el partido del día 30 de noviembre servirá como homenaje al 'Chino'.

Los veteranos de Elche y Cartagena jugarán en el Polideportivo Altabix para reconocer la trayectoria de Lezcano. Estuvo nueve temporadas en el club franjiverde y es uno de los jugadores que ha dejado huella en la historia ilicitana. El encuentro se jugará en el Emilio Esteban.

El dinero que ya se había recogido será devuelto a la gente que lo abonó. También se dará la opción de donarlo a una ONG del municipio.