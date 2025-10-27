El Elche no arranca lejos del Martínez Valero

El Elche no termina de encontrar el camino a domicilio. Las últimas derrotas en Mendizorroza y en el RCDE Stadium han dejado claro que el conjunto franjiverde es un equipo distinto lejos del Martínez Valero. Ante el Espanyol hubo muy poco del Elche que seis días antes superaba en juego a un 'equipo Champions' como el Athletic.

Los de Sarabia todavía no han estrenado el casillero de victorias fuera de casa. Inició muy bien el curso cosechando empates en campos tan complicados como el Metropolitano, el Pizjuán o El Sadar. Sin embargo, los duelos ante Alavés y Espanyol siembran ciertas dudas acerca de su rendimiento como foráneo.

Este domingo toca jugar otra vez a domicilio. Nada más y nada menos que ante el FC Barcelona en Montjuic. Los culés llegarán heridos tras la derrota en el Bernabéu y Pedri no será de la partida por sanción. Será un reto mayúsculo para un Elche que ya ha demostrado que no varía su estilo por mucho nombre que tenga su rival.

A pesar de la derrota en el RCDE Stadium, el Elche sigue en la zona noble de la tabla. En octava posición y con cierto margen sobre el descenso. Cierto es que la renta ha disminuido, pero aún hay cinco puntos de ventaja sobre la zona roja. Tras diez jornadas, los franjiverdes han sumado prácticamente el 50% de los puntos.

El calendario se empina y en las próximas tres jornadas habrá que jugar ante Barça y Real Madrid. Por medio, tocará recibir a la Real Sociedad en el Martínez Valero. Y antes, este miércoles, afrontar la primera ronda de la Copa del Rey ante Los Garres, de Preferente, en el Enrique Roca.