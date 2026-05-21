Elche: Archivado el expediente disciplinario contra Rafa Mir por presunto racismo

Según avanzaba 'As' este miércoles, el Comité de Disciplina ha archivado el expediente disciplinario contra Rafa Mir por presunto racismo tras el Elche-Espanyol. Omar El-Hilali, lateral derecho blanquiazul, había denunciado que el delantero de Cartagena le habría espetado una frase racista.

Disciplina destaca la ausencia de pruebas y, por tanto, se impone su presunción de inocencia. La frase recogida en el acta fue "viniste en patera". El punta franjiverde siempre ha negado que ese presunto incidente racista hubiese ocurrido.

De esta manera, Rafa Mir ve cómo se cierra uno de los asuntos por los que su nombre ha vuelto a la palestra en los últimos meses por motivos extradeportivos. El próximo jueves 28 de mayo afrontará el juicio por el que la Fiscalía le pide más de diez años de prisión por presunto delito de agresión sexual.