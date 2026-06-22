NATACIÓN

Elche: Ángela Martínez, subcampeona del mundo en aguas abiertas

Logra la segunda posición en la clasificación general

Felipe Canals

Elche |

Ángela Martínez, tras la última etapa de la Copa del Mundo.
Ángela Martínez, tras la última etapa de la Copa del Mundo. | Real Federación Española de Natación

La ilicitana Ángela Martínez se ha proclamado subcampeona del mundo en aguas abiertas por segunda temporada consecutivo. Lo ha hecho en la clasificación general tras las cuatro etapas disputadas de la Copa del Mundo, a pesar de que la última en Portugal no le fue del todo bien.

Martínez fue sexta en Setúbal. Venía de conseguir dos medallas de plata en las etapas de Ibiza e Italia, mientras que en la primera etapa de Egipto fue octava. Esos resultados le sirven a la deportista de Elche para asegurar la segunda plaza en la general.

Moesha Johnson, de nacionalidad australiana, se ha proclamado campeona tras demostrar una gran regularidad en las cuatro etapas del Mundial de aguas abiertas.

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