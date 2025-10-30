Elche adjudica la construcción de un centro cultural en Carrús con auditorio de 500 plazas y aparcamiento para 170 coches

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha adjudicado en su reunión de este jueves la construcción del complejo cultural proyectado en la parcela que ocupaba la antigua fábrica Jayton, en el barrio de Carrús, en la avenida de Novelda.

Será una dotación con un auditorio-teatro con medio millar de butacas, sala polivalente y cines siguiendo el modelo de las salas municipales Odeón.

El equipo de gobierno trabaja con la previsión de que las obras puedan comenzar a principios del próximo año y, dado que el plazo de ejecución estipulado en la contratación de las obras es de 18 meses, el complejo podría estar finalizado en torno al verano del año 2027.

El centro cultural de Jayton tendrá dos edificios y cafetería, así como que entre sus dos módulos edificados se creará una amplia zona verde. También contará con un área de unos 1.000 metros cuadrados de superficie destinado a oficinas municipales.

Además, se va a crear un aparcamiento subterráneo de dos plantas, con 170 plazas y con vigilancia.

La creación del complejo cultural de Jayton ha sido adjudicada por 13,8 millones de euros. El proyecto era uno de los que el Ayuntamiento presentó a la convocatoria de los fondos EDIL (en su anterior convocatoria los EDUSI), de los que finalmente no llegará a Elche ninguna cantidad, y ante esa situación el gobierno municipal ha optado por solicitar a la Diputación de Alicante que los 1,3 millones de euros que tenía adjudicada para 2026 la ciudad ilicitana del Plan Planifica se destinen al inicio de las obras del futuro complejo cultural.