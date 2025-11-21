Elche activa el dispositivo especial por frío con Conciénciate, Cruz Roja y la Policía Local

El área de Emergencias del Ayuntamiento de Elche y la Fundación Conciénciate han activado este viernes el dispositivo el dispositivo especial por bajas temperaturas ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de que la próxima madrugada se puedan registrar en el municipio ilicitano temperaturas mínimas de 6 grados centígrados y una sensación térmica que podría descender hasta cinco grados.

La edil de Acción Social, Celia Lastra, ha explicado que el protocolo municipal se pone en marcha “siempre que la temperatura baja de los 5 grados porque es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar que ninguna persona sin hogar pase la noche sin un refugio seguro ante un riesgo claro para su salud”.

El dispositivo que se activa tiene el objetivo de proteger a las personas sin hogar que no hacen uso del Centro de Pernocta de la Fundación Conciénciate, que es una instalación emplazada en el polígono industrial de Carrús que habitualmente cuenta con 60 plazas, pero que va a ampliar su capacidad sin límite a fin de tratar de garantizar la atención a todas las personas que lo necesiten.

Ese servicio estará operativo desde las 17:00 hasta las 13:00 horas de mañana sábado. Allí se ofrecerá cena, desayuno, duchas, lavandería, taquillas para objetos personales, zona de carga de dispositivos y un espacio habilitado para mascotas.

Voluntarios

Además, la Fundación Conciénciate va a desplegar equipos de voluntarios que recorrerán la ciudad durante la noche para localizar a personas que se encuentren en la calle, ofreciéndoles sacos de dormir, bebidas calientes y la posibilidad de ser trasladadas al centro de pernocta. La Policía Local colaborará en estas tareas de acompañamiento y apoyo.

Cruz Roja también ha reforzado su presencia en la calle. En su salida habitual de ayer ya comenzó a informar a las personas en situación de calle sobre la bajada de temperaturas prevista, adelantando la labor preventiva. Esta tarde volverán a realizar rondas para entregar sacos de dormir, abrigos, mantas y bebidas calientes a quienes permanezcan en la calle, además de informarles de las opciones disponibles para resguardarse, entre ellas el Centro de Pernocta habilitado por la Fundación Conciénciate.

A este operativo se ha sumado también Cáritas, que, desde su servicio de duchas y desayunos, activo de lunes a viernes, lleva una semana entregando ropa de abrigo a quienes la solicitan. También ha repartido mantas y desde ayer en su centro cuenta con calefacción central en los momentos de mayor frío.

“Si mañana las temperaturas continúan siendo tan bajas, volveremos a activar el dispositivo sin dudarlo. Lo fundamental es proteger a las personas más vulnerables”, ha concluido Celias Lastra.