Elche abre el nuevo Museo de la Venida de la Virgen en el interior del huerto de la patrona de la ciudad

LEER MÁS Elche rehabilita la Casa de la Virgen y la convierte en un museo en torno a sus fiestas de invierno

El Museo de la Venida de la Virgen ubicado en el Hort dels Portes Encarnades de Elche ha abierto sus puertas este jueves.

Con entrada gratuita, a partir de ahora se va a poder visitar en horario de mañana (10:00 a 13:00 horas) y de tarde (17:00 a 19:00 h.) tanto los jueves como los viernes, y sólo en horario de mañana (10:00 a 13:00 h.) los sábados y los domingos.

El nuevo museo realiza un recorrido por la historia de la Venida de la Virgen. Además, permite conocer la evolución de la tradición de esas fiestas de invierno en Elche hasta convertirse en una de las celebraciones más multitudinarias del municipio.

El espacio expositivo reúne documentos históricos, recreaciones, piezas originales e indumentaria vinculada a las fiestas de la Venida de la Virgen, ofreciendo una visión completa tanto de su origen medieval como de su desarrollo contemporáneo.

El museo se distribuye en varias áreas expositivas organizadas en torno a una escalera central. En ellas se abordan aspectos como los gigantes y cabezudos, la música tradicional, la romería de la Venida del 28 de diciembre, la figura de Francesc Cantó o la evolución del antiguo Ayuntamiento.