Elche rehabilita la Casa de la Virgen y la convierte en un museo en torno a sus fiestas de invierno

Si las condiciones meteorológicas no lo impiden, este domingo se va a inaugurar en Elche la Casa de la Virgen del Huerto de Puertas Coloradas, que ha sido rehabilitada y convertida en una nueva Casa-Museo.

La rehabilitación de la Casa de la Virgen ha supuesto una inversión de más de 638.000 euros y ha incluido la recuperación del huerto, la reforma y puesta en valor de los elementos arquitectónicos originales de la casa y se ha actuado sobre el cerramiento que impedía la visibilidad de la casa desde el puente de la Generalitat.

El nuevo espacio museístico incluye en su primera planta salas expositivas, en torno a la escalera central, con información histórica sobre el origen de la Venida de la Virgen, de los gigantes y cabezudos, de la música y la tradicional romería del 28 de diciembre con la imagen de la patrona de la ciudad, así como del guardacostas Francesc Cantó, el antiguo Ayuntamiento o sobre los trajes tradicionales.

El edificio también cuenta con despachos, archivo y terrazas exteriores. Además, en él se ubicará la sede de la Sociedad Venida de la Virgen.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha destacado que el resultado de la rehabilitación acometida supone “una recuperación patrimonial imprescindible para Elche” y ha explicado que “se ha resembrado el huerto, instalado riego de calidad”.

Ruz ha puesto en valor que “se ha restaurado por completo” un edificio que “hace unos años estaba a punto de colapsar y que ahora se convierte en el Museo de la Venida de la Virgen”.

“Este gobierno defiende que el dinero público está para invertirlo en patrimonio y para que los ilicitanos puedan disfrutarlo”, ha concluido el alcalde de Elche.

Por su parte, Aurora Rodil, Teniente de Alcalde de Vox, ha afirmado que “estamos muy felices porque desde que entramos en el gobierno nos propusimos transformar Elche y cuidar también de nuestras tradiciones que amamos y todo el pueblo de Elche ama y esta es una obra que aúna esas dos cuestiones y que da a la Mare de Déu el lugar que merece, así como a los vecinos del barrio”.

Romería el domingo

La inauguración de la nueva Casa-Museo de la Virgen se ha previsto con una romería extraordinaria que irá de la basílica de Santa María al huerto donde se celebrará una misa de campaña, la bendición del espacio y posteriormente, la apertura oficial del edificio.