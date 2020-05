El juzgado reclama al Ayuntamiento de Elche el informe jurídico externo sobre la rescisión del contrato del Mercado Central

El Juzgado de lo Contencioso nº1 de Elche ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Elche contra la solicitud de distinta documentación relativa al proyecto de construcción del nuevo Mercado Central, cuya ejecución ha quedado paralizada a raíz que el equipo de gobierno (PSOE y Compromís per Elx) hayan adoptado la decisión de romper el contrato firmado con Aparcisa para hacer realidad el nuevo complejo comercial.

Para apoyar esa decisión, entre otros documentos, el gobierno local formalizó un contrato menos (18.000 euros) con el gabinete de abogados Cuatrocasas para la emisión de un informe jurídico externo en torno a la rescisión del contrato firmado para la ejecución del proyecto.

Ese documento ha sido solicitado formalmente en distintas ocasiones por el grupo municipal del PP en el consistorio, que en todas las ocasiones ha recibido la negativa como respuesta.

El equipo de gobierno niega a la oposición ese documento en base a que considera que hacerlo podría afectar a la negociación que se quiere iniciar con Aparcisa para la rescisión del contrato firmado en 2015, -con gobierno del PP- para la construcción de un nuevo mercado de abastos con aparcamiento subterráneo.

La imposibilidad de acceder al citado enfermo jurídico llevó el PP a poner el asunto en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso nº1 de Elche, que requirió a su vez distintos documentos al ayuntamiento, entre ellos el informe redactado por Cuatrocasas.

El ayuntamiento ilicitano negó entregar el informe jurídico también al tribunal, presentando un recurso que ahora ha sido desestimado por el órgano judicial por medio de un Auto contra el que, según consta en el mismo, no cabe recurso.

Con ello, el equipo de gobierno tendrá ahora que dar trasladado al jugado del informe realizado por los especialistas Cuatrocasas.

Varapalo, según el PP

El Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Elche ha sido desvelado este jueves por el PP que no ha desaprovechado la ocasión para arremeter contra el alcalde ilicitano, el socialista Carlos González: “La decisión del juzgado no solo confirma lo que el PP viene denunciando de manera reiterada sobre la negativa del alcalde a darnos información sino que también es un enorme varapalo a su manera de entender la política", ha afirmado Pablo Ruz, portavoz del grupo municipal del PP que ha añadido que "tenemos que recordar que el informe de Cuatrecasas ha costado casi 18.000 euros de las arcas públicas y en un ejercicio de caciquismo, entendiendo el ayuntamiento como su cortijo personal, donde hace y deshace lo que le viene en gana, no ha hecho público dicho documento."

"Su obstrucción no solo a la labor que realizamos como oposición sino también a la justicia y no cabe más dilación en este asunto, la justicia ha sido clara y exige en el plazo de cinco días al equipo de gobierno que entregue el informe. Además, le informa que no cabe recurso, la ciudad ha perdido mucho dinero y mucha información que han intentado retener por la fuerza pero finalmente deberán entregarlo", ha concluido Pablo Ruz.