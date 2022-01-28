AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Duelos clave por la permanencia para Ilicitano y Elche Femenino

Las jugadores del conjunto franjiverde vienen de sumar dos victorias seguidas y sueñan con la salvación, mientras que el filial ve peligrar su permanencia en la 3ª RFEF

Monserrate Hernández

Elche | 28.01.2022 13:25

Duelos clave por la permanencia para Ilicitano y Elche Femenino.
Duelos clave por la permanencia para Ilicitano y Elche Femenino. | Elche CF Femenina

FÚTBOL

TERCERA RFEF

VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12 HORAS

CD OLÍMPIC XÀTIVA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS

PREFERENTE

UD ILICITANA-AD BETIS FLORIDA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

RAYO IBENSE-PEÑA ILICITANA RAVAL, SÁBADO, 17 HORAS

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

VALENCIA-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

APLAZADO EL ELCHE-LEVANTE

LIGA NACIONAL

CELTIC ELCHE-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

ELCHE 'B'-HÉRCULES, DOMINGO, 12:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

RETO IBERDROLA

REAL UNIÓN TENERIFE-ELCHE CF FEMENINO, SÁBADO, 13 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

OURENSE-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 17 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-LELEMAN VB VALENCIA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

CB TABERNES BLANQUES-CB ILICITANO, SÁBADO, 18:15 HORAS

PRIMERA NACIONAL

ESET ONTINENT-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 18 HORAS

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CW ELCHE-CW ENCINAS DE BOADILLA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE-CW LEIOA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

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