Duelos clave por la permanencia para Ilicitano y Elche Femenino.

FÚTBOL
TERCERA RFEF
VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12 HORAS
CD OLÍMPIC XÀTIVA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS
PREFERENTE
UD ILICITANA-AD BETIS FLORIDA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
RAYO IBENSE-PEÑA ILICITANA RAVAL, SÁBADO, 17 HORAS
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
VALENCIA-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
APLAZADO EL ELCHE-LEVANTE
LIGA NACIONAL
CELTIC ELCHE-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
ELCHE 'B'-HÉRCULES, DOMINGO, 12:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
RETO IBERDROLA
REAL UNIÓN TENERIFE-ELCHE CF FEMENINO, SÁBADO, 13 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
OURENSE-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 17 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-LELEMAN VB VALENCIA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
CB TABERNES BLANQUES-CB ILICITANO, SÁBADO, 18:15 HORAS
PRIMERA NACIONAL
ESET ONTINENT-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 18 HORAS
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CW ELCHE-CW ENCINAS DE BOADILLA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE-CW LEIOA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG