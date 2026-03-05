Dituro defiende a Rafa Mir: "Creemos en su palabra y le apoyamos a muerte"

Matías Dituro es una de las voces autorizadas del vestuario del Elche y ha tomado la palabra en una semana convulsa en la que el foco está puesto en la polémica entre Rafa Mir y El Hilali. El argentino ha admitido que pudo hablar con el delantero tras el incidente y defiende a su compañero: "Creemos en su palabra y le apoyamos a muerte".

"Nosotros repudiamos cualquier acto racista o de discriminación", ha resaltado el portero. En el Elche se sigue la línea del comunicado oficial emitido el pasado domingo. "Ojalá las investigaciones vayan a lo más profundo posible y se pueda saber lo que sucedió", ha afirmado el guardameta franjiverde.

El Comité de Competición no ha sancionado a Rafa Mir y el expediente continúa abierto a la espera de verificar lo que sucedió. La Real Federación Española de Fútbol está analizando la situación y podría recabar información en los próximos días con los protagonistas y los posibles testigos que pudieron escuchar la presunta frase del punta del Elche.

Al margen del 'caso Rafa Mir', en el Elche ya piensan en el derbi autonómico frente al Villarreal en La Cerámica. "Confío plenamente en el equipo y estamos convencidos de nuestra idea", ha explicado Dituro. El cancerbero sudamericano ha destacado que el Villarreal "puede ser determinante con espacios". Así se llevó la victoria del Martínez Valero en enero.

Respecto a su situación personal, ha insistido en que tuvo ofertas de Sudamérica para salir en invierno. Se muestra "feliz" en el Elche y deja la puerta abierta sobre su futuro. Acaba contrato en junio. Dituro se ha mostrado satisfecho por haber recuperado la titularidad, aunque es consciente de que Sarabia es imprevisible: "Nos enteramos de quién juega el día antes o el mismo día del partido...".