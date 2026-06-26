Día del Orgullo en Elche: el PSOE pide al pleno municipal apoyar la “igualdad real” y Compromís acusa al PP y Vox de “borrar” al colectivo LGTBI

Elche ha celebrado este viernes el Día Mundial del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora este próximo domingo. Lo ha hecho con un acto institucional celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en el que se ha procedido a la lectura de un manifiesto.

Con motivo de la conmemoración de Día del Orgullo, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha presentado una Moción de cara a su debate en el pleno municipal de este mes, que se va a celebrar el lunes, en la que reivindica que la Corporación “se reafirme con la igualdad real, la diversidad familiar y la lucha contra cualquier forma de discriminación por orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales”.

En la Moción se condena las formas de LGTBIfobia como los discursos de odio, la discriminación, el acoso, las agresiones, la invisibilización, la estigmatización de las personas trans y cualquier intento de retroceso en derechos conquistados.

Además, ellos socialistas reclaman que en el presupuesto municipal del próximo año se contemple una partida presupuestaria concreta para políticas de diversidad.

“Borrado institucional” para Compromís per Elx

Por otro lado, Compromís per Elx, ha cargado contra el equipo de gobierno del PP y Vox al que ha acusado de “querer devolver a las personas LGTBIAQ+ al armario” con “el borrado institucional que han hecho de ellas en esta legislatura” y los “recortes en materia de derechos y la falta de políticas de diversidad impulsadas por el Ayuntamiento”.

En esos términos se ha expresado Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, que ha afirmado que “Pablo Ruz -alcalde de Elche del PP- ha recortado en las partidas de apoyo a la diversidad, ha votado en contra de las mociones que hemos presentado en materia de diversidad a lo largo de estos tres años, ha sido incapaz de condenar los discursos tránsfobos de la señora Rodil y ha vetado incluso una gala solidaria en apoyo a las infancias trans, entre otras de sus acciones políticas contra el colectivo LGTBIAQ+”.

Para Compromís, Elche “tiene que ser un municipio donde todas las personas sean visibles y vean reconocidos sus derechos y por ello, también es importante que sigamos tomando las calles y ocupando el espacio público junto con las entidades sociales”.