Detienen en Santa Pola a un hombre acusado de robar dinero en efectivo en doce establecimientos de hostelería

La Policía Local de Santa Pola ha detenido a un hombre acusado de ser el autor de hasta una docena de robos en comercios de la localidad. El hombre ha sido interceptado tras ser identificado en una investigación activada el pasado mes de mayo por la Guardia Civil.

El operativo se puso en marcha a raíz de la denuncia de un establecimiento de restauración por el robo de 1.500 euros en el mismo y uno de los primeros aspectos que llamaron la atención a los agentes es que se estaba produciendo un incremento de robos con características similares en distintos establecimientos de la villa marinera.

Los robos se producían principalmente en horario de madrugada y seguían un patrón similar. El autor seleccionaba establecimientos situados en una misma zona y accedía a su interior tras forzar elementos de cierre como persianas, puertas o ventanas. Una vez dentro, buscaba dinero en cajas registradoras, cajas de caudales o máquinas recaudadoras.

Al arrestado, que tiene 45 años de edad, se le atribuyen doce robos con fuerza en las cosas en otros tantos establecimientos de Santa Pola.

El hombre fue localizado merced a un dispositivo de vigilancia llevado a cabo por la Guardia Civil y la Policía Local en la zona en la que se registraban los robos.