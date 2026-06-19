La Policía Nacional detiene en Elda a tres hombres por la presunta violación de una joven de 25 años

La Policía Nacional ha detenido en Elda a tres jóvenes que están acusados de haber agredido sexualmente a una mujer de 25 años de edad en una vivienda de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.

Las detenciones se han llevado a cabo este pasado jueves tras la denuncia interpuesta por la joven el pasado sábado día 6 de este mes de junio, en la que manifestó haber sido agredida sexualmente en esa vivienda.

Los hechos ocurrieron durante la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos de Elda, que tuvieron lugar entre el 28 de mayo y el 1 de junio.

La investigación que tiene abierta el Cuerpo Nacional de la Policía trata de determinar el grado de implicación de los arrestados en ese episodio de violencia sexual denunciado por la mujer.

Según fuentes policiales, dos de los detenidos tienen la misma edad que la denunciante y el tercero tiene 20 años.

De momento no han trascendido más detalles de las pesquisas policiales que están en marcha y que están centradas en dilucidar lo sucedido.