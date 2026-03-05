Dos detenidos en Elda por provocar incendios en garajes particulares de Petrer y Novelda

Una investigación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha concluido con la detención de dos hombres, ambos de 24 años de edad, a los que se acusa de provocar incendios en los garajes de dos edificios de viviendas de Novelda y de Petrer.

Entre el inicio del primer incendio y el segundo transcurrieron apenas unos minutos y en ambos fue necesaria la rápida intervención de los bomberos para evitar daños personales ya que las llamas provocaron una intensa humareda en los garajes, que son espacios cerrados.

Los dos incendios se produjeron en la tarde del pasado 30 de diciembre y de su investigación se ha encargado la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer y el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Novelda.

Se ha constatado tanto que los dos arrestados incendiaron dos coches que eran de la misma persona como que para provocar el fuego se utilizó un acelerante inflamable con la finalidad de incrementar la intensidad y propagación de las llamas.

Además, la investigación ha concluido que ambos incendios fueron perpetrados por un mismo autor material, que contó con la cooperación de un segundo hombre, encargado de trasladarlo hasta los dos garajes.

Tras ser identificados, los dos implicados fueron detenidos el pasado 9 de febrero de Elda.