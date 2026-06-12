Detenidos en Elche dos hombres por robos en colegios, comercios y obras en construcción

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres acusados de ser autores de robos en colegios, establecimientos comerciales y obras en construcción.

Los arrestados, que tienen edades de 43 y 50 años de edad, actuaban “con rapidez" y daban una "salida inmediata” a los objetos de los que se apoderaban,

El Cuerpo Nacional de la Policía activó la investigación a raíz de varios robos perpetrados en el barrio Los Palmerales en los que se había actuado con el mismo 'modus operandi', que consistía tanto en la escalada o fractura de vallas perimetrales como en la rotura de puertas de acceso a los lugares.

Los objetos sustraídos eran

Tras identificar a los autores de los robos, fueron localizados y detenidos.