Sucesos

Detenidos en Elche dos hombres por robos en colegios, comercios y obras en construcción

Sustraían herramientas, material de obra, ordenadores portátiles y material escolar

David Alberola García

Elche |

Un agente de la Policía Nacional en Elche.
Un agente de la Policía Nacional en Elche. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres acusados de ser autores de robos en colegios, establecimientos comerciales y obras en construcción.

Los arrestados, que tienen edades de 43 y 50 años de edad, actuaban “con rapidez" y daban una "salida inmediata” a los objetos de los que se apoderaban,

El Cuerpo Nacional de la Policía activó la investigación a raíz de varios robos perpetrados en el barrio Los Palmerales en los que se había actuado con el mismo 'modus operandi', que consistía tanto en la escalada o fractura de vallas perimetrales como en la rotura de puertas de acceso a los lugares.

Los objetos sustraídos eran

Tras identificar a los autores de los robos, fueron localizados y detenidos.

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