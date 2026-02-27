Detenidos en Crevillent tres hombres por cultivar marihuana en una nave industrial

Una operación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha llevado a la detención en Crevillent de tres hombres que formaban un grupo organizado dedicado al cultivo intensivo de marihuana.

La investigación se ha llevado a cabo con la colaboración y el apoyo de la Policía Local de Crevillent.

Se ha desmantelado un cultivo con 1.200 plantas de marihuana en avanzado estado de desarrollo que estaba localizado en el interior de una nave industrial, que había sido dividida en tres estancias. En dos de ellas se cultivaba esa sustancia estupefaciente y otra era vivienda de los detenidos, que tienen edades de 22, 25 y 27 años.

Nave industrial en la que los detenidos tenían la plantación de marihuana. | Guardia Civil

También se ha podido comprobar que los arrestados disponían de un enganche ilegal a la red eléctrica, lo que habría generado una defraudación de fluido superior a los 50.000 euros.

Los tres detenidos han ingresado en prisión provisional tras prestar declaración judicial.