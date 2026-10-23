Detenido en Elche un prófugo de Países Bajos que estafó 1,3 millones con falsas inversiones financieras

La Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre reclamado por las autoridades de Países Bajos por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y otro de estafa ocurridos entre los años 2007 y 2014.

El arrestado, que tiene 71 años de edad, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano judicial que ahora se encargará de realizar los trámites para su posterior extradición.

El fugitivo detenido en Elche había huido de la justicia de Países Bajos tras ser condenado a una pena de prisión de dos años por delitos de blanqueo de capitales y estafa, de la que le queda por cumplir 706 días.

Se le atribuyen hechos delictivos cometidos entre los años 2007 y 2014. En el primero de ellos, el hombre, junto con terceras personas, habría adquirido, transferido y desviado en múltiples ocasiones cantidades de dinero por un importe aproximado de 890.000 euros, ingresándolas en cuentas bancarias bajo su control y en cuentas de empresas vinculadas a él, a sabiendas de que procedían de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

Por otro lado, junto con otra persona, habría llevado a cabo una estafa continuada mediante la que captaron a 23 víctimas, a las que indujeron a realizar transferencias por un importe de más de 1.300.000 euros.

Para ello, se ganaron la confianza de los afectados como supuestos asesores financieros y les ofrecían productos de inversión ficticios, prometiendo rentabilidades de hasta el 15 % y la devolución del capital al cabo de diez años. Para conseguir que las víctimas realizaran importantes desembolsos económicos, utilizaban información y documentación falsa sobre el destino y la seguridad de las inversiones.

Tras escapar de Países Bajos, las autoridades de ese país emitieron una Orden Europea de Detención en virtud de la que ha sido interceptado en Elche para ser extraditado.