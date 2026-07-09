Desarticulado un grupo que traficaba con armas de guerra a raíz de una persecución iniciada en Elche

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas integrantes de un grupo que al parecer se dedicaba al tráfico de armas. El primero de los arrestos fue el del conductor de un coche que fue interceptados tras una peligrosa y accidentada persecución en coche que comenzó en Elche cuando una dotación policial detectó el vehículo en el que iban el implicado, que circulaba realizando maniobras temerarias.

Esa persecución comenzó en la Autovía A7, a la altura del municipio ilicitano, desarrollándose a lo largo de toda la provincia de Alicante. Finalizó en Murcia.

Según ha explicado la Policía Nacional, durante la persecución se alcanzaron velocidades superiores a los 150 kilómetros por hora y el vehículo de los detenidos no dudó en embestir a coches de la Policía, uno de los cuales incluso sufrió un accidente como consecuencia de ello.

De hecho, la persecución acabó en los límites territoriales de la Región de Murcia cuando el coche en el que iba el detenido sufrió un accidente al tratar de echar de la calzada a una dotación policial. El hombre intentó hui a la carrera, pero no lo logró y fue detenido.

Los agentes encontraron en el coche perseguido armas de guerra, concretamente ocho fusiles automáticos del modelo Kalashnikov/AK 47, con sus correspondientes cargadores.

A partir de ese primer arresto, la investigación llevó a la Policía Nacional a identificar, localizar y detener a tres personas más, que fueron interceptadas en la ciudad de Alicante y en San Vicente del Raspeig.

Los detenidos tienes edades entre los 21 y los 43 años y todos tienen antecedentes policiales.