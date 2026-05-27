Desarticulado un grupo especializado en el robo de viviendas por el método del ‘hilo de pegamento’ que actuó en Elche.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Ertzaintza ha permitido desarticular una organización itinerante especializada en cometer robos con fuerza en viviendas con el método conocido como ‘hilo de pegamento’.

En la investigación han participado agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche y a los arrestados, que son tres personas, se les atribuye la autoría de una veintena de robos en viviendas, de los que seis se perpetraron en el municipio de Elche.

Los detenidos tienen edades de 33, 34 y 38 años. Han sido arrestados en la localidad de Torrevieja, donde estaban residiendo y desde donde se desplazaban a las viviendas en las que robaban. Actuaron en pisos de las provincias de Alicante y de Vizcaya.

El método del ‘hilo de pegamento’ consiste en, con el objetivo de comprobar si en el interior de la vivienda en las que se quiere actuar hay alguien, se colocan unos hilos de pegamento entre el marco y la puerta de acceso a la vivienda.

Pasados unos días, los autores regresan a esos domicilios marcados y si el hilo de pegamento continua en su sitio significaba que nadie ha entrado en la vivienda por lo que acceden a ella para robar.

Los detenidos llevaban a cabo ese acceso abriendo la puerta principal con unas llaves maestras a las que acoplaban unas láminas de aluminio, consiguiendo entrar sin forzar la cerradura. Es lo que se denomina método del impresioning.