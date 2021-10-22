EL RESTO, CON UNA AGENDA APRETADA

El deporte femenino descansa el fin de semana en fútbol, balonmano y fútbol sala

El filial del Elche CF tampoco tiene jornada debido a que su grupo, en Tercera Federación, cuenta con 19 equipos

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 22.10.2021 14:39

El Elche CF femenino tiene una cita con la historia en la Copa de la Reina.
El Elche CF femenino tiene una cita con la historia en la Copa de la Reina. | Elche CF Femenino

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

DESCANSO PARA EL ELCHE ILICITANO

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-RECAMBIOS COLÓN, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PREFERENTE

NOVELDA UNIÓN DEPORTIVA-UD ILICITANA, SÁBADO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

PEÑA ILICITANA RAVAL-SANTA POLA, SÁBADO, 19:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN DE HONOR

TALAVERA DE LA REINA-KELME, SÁBADO, 17 HORAS

ELCHE-UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 16:45 HORAS, CAMPO ANEXO MUNICIPAL DE TORRELLANO

CELTIC ELCHE-PATACONA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

ALBORAYA 'B'-INTANGCO, DOMINGO, 17 HORAS

RETO IBERDROLA

DESCANSO PARA EL ELCHE CF FEMENINO

FÚTBOL SALA

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

DESCANSO PARA EL JOVENTUT D'ELX

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

EL CBM ELCHE JUGARÁ ANTE BERA BERA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

PEÑA DEPORTIVA EL CAPRICHO-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

MOLINA BASKET-CB ILICITANO, SÁBADO, 20 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CB JORGE JUAN DE NOVELDA-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 18 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

LELEMAN VB VALENCIA-CV ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CW ELCHE-CN BADÍA, SÁBADO, 18:30 HORAS, PISCINA ESPERANZA LAG

PRIMERA FEMENINA

CN CUATRO CAMINOS-CW ELCHE, DOMINGO, 15:30 HORAS

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