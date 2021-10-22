El deporte femenino descansa el fin de semana en fútbol, balonmano y fútbol sala

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
DESCANSO PARA EL ELCHE ILICITANO
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-RECAMBIOS COLÓN, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PREFERENTE
NOVELDA UNIÓN DEPORTIVA-UD ILICITANA, SÁBADO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
PEÑA ILICITANA RAVAL-SANTA POLA, SÁBADO, 19:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN DE HONOR
TALAVERA DE LA REINA-KELME, SÁBADO, 17 HORAS
ELCHE-UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 16:45 HORAS, CAMPO ANEXO MUNICIPAL DE TORRELLANO
CELTIC ELCHE-PATACONA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
ALBORAYA 'B'-INTANGCO, DOMINGO, 17 HORAS
RETO IBERDROLA
DESCANSO PARA EL ELCHE CF FEMENINO
FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
DESCANSO PARA EL JOVENTUT D'ELX
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
EL CBM ELCHE JUGARÁ ANTE BERA BERA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
PEÑA DEPORTIVA EL CAPRICHO-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
MOLINA BASKET-CB ILICITANO, SÁBADO, 20 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CB JORGE JUAN DE NOVELDA-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 18 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
LELEMAN VB VALENCIA-CV ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CW ELCHE-CN BADÍA, SÁBADO, 18:30 HORAS, PISCINA ESPERANZA LAG
PRIMERA FEMENINA
CN CUATRO CAMINOS-CW ELCHE, DOMINGO, 15:30 HORAS