El defensa Mitchell Dijks, de pretemporada con el Eldense.

Mitchell Dijks tratará de convencer al Eldense durante la pretemporada. El defensa neerlandés se ejercita desde este lunes a las órdenes de Claudio Barragán. Una situación similar a la de Aridane Hernández. Dijks tiene 33 años y está libre tras su periplo en Vietnam. Cuenta con una amplia experiencia en Europa.

Ha jugado en Países Bajos, Italia e Inglaterra. La mayor parte de su carrera la ha vivido en su país natal, aunque militó también en el Norwich o en el Bolonia. En los últimos años ha contado con el interés de otros conjuntos de España y ahora se enrola en las filas del Eldense para realizar la pretemporada.

Barragán anda corto de efectivos en la zaga tras la lesión de Álex Serradell en el primer test de pretemporada. El Eldense está obligado a firmar dos centrales para complementar a Serra y Smand, a priori la pareja titular tras su gran campaña en Primera Federación.

En esa búsqueda han emergido Aridane y Dijks. El neerlandés ha jugado casi toda su carrera como lateral izquierdo, aunque su altura (1,95 metros) y su fortaleza defensiva le han reconvertido a central. Ahora mismo se le ve más como una opción para el eje de la zaga que para el lateral.

El carril zurdo parece cubierto con la llegada de Julien Yanda para doblar la posición con David Ruiz. La lógica invita a pensar que, si convencen durante la pretemporada, el Eldense podría incorporar a Aridane o Dijks. De esta manera, solo habría que acudir al mercado en busca de otro defensa.

Víctor Lafuente sigue sondeando el mercado nacional en busca principalmente de cesiones de las que se pueda nutrir el Eldense. La idea es realizar cinco o seis incorporaciones más en el mercado veraniego.