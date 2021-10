El PP de Crevillent denuncia que el ayuntamiento ha “denegado” una subvención a Creviafa

El PP Crevillent ha denunciado que la Concejalía de Derechos Sociales ha “denegado” la subvención solicitada por Creviafa, la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Crevillent, para los talleres que viene realizando por las tardes en el Centro de Mayores, complementarios a los talleres municipales, que sólo se imparten por las mañanas.

Desde el Grupo Popular se ha solicitado al equipo de gobierno, formado por Compromís, PSOE y L’Esquera que se reconsidere esa decisión, teniendo en cuenta que el colectivo está cubriendo un servicio que el ayuntamiento no puede prestar por las tardes a los familiares de enfermos de alzheimer.

Laura Gomis, concejala del Grupo Popular, ha señalado que “además la Concejalía de Derechos Sociales tiene lista de espera de pacientes que no caben en los talleres de las mañanas y que está ateniendo Creviafa, previo pago del servicio por parte de los familiares; por tanto está más que justificado este proyecto de la asociación crevillentina, que no entra en duplicidad con el programa municipal, sino que viene a prestar una ayuda que no alcanza a dar el consistorio”.

Gomis ha lamentado que “el gobierno del Tripartito hace unos días celebrara el día del Alzheimer con manifiestos, y compromisos en una moción, y a la hora de la verdad, desestima ayudar un programa muy necesario para muchas familias que tienen que dejar al enfermo de Alzheimer por las tardes en talleres y pagar por ello, porque el Ayuntamiento no ofrece un servicio completo al día”.