sube con ascensores serki

El Costa City asciende a Primera Federación Valenciana

En la plantilla figuran exfranjiverdes como Jony Ñíguez, Aarón Ñíguez o Hugo Fraile

Felipe Canals

Elche |

El Club Costa City ha logrado el ascenso de categoría y el próximo curso militará en Primera Federación Valenciana. Tras una temporada exigente, ha acabado subiendo tras imponerse al Cracks FC en la final del playoff. En la ida el marcador fue de 4-4 y, en la vuelta, se resolvió con un triunfo por la mínima de los de Antonio Castells.

En la plantilla del equipo figuran varios exfranjiverdes. Además del entrenador, aparecen nombres como Hugo Fraile, Jony Ñíguez o Aarón Ñíguez. El director deportivo, por otra parte, es Raúl Fuster.

Fuster ha concedido una entrevista a Onda Cero y se ha mostrado muy feliz por el ascenso de categoría. Desde el Club Costa City no renuncian a seguir escalando y confían en retener a la mayor parte de la plantilla para elevar el nivel con cuatro o cinco refuerzos.

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