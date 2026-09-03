Continúa en Elche el auge de transformar locales en viviendas: el gobierno local retoma el trabajo tras el verano abordando 20 licencias para ello

La transformación de locales comerciales en vivienda continúa en auge en Elche.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde en su reunión de este viernes en torno a una veintena de licencias merced a las que se autoriza la creación de viviendas en lo que hasta ahora eran locales comerciales.

Se ha aprobado licencias para proyectos de esas características que se van a ejecutar, entre otras áreas, en el barrio El Toscar, El Plá, la zona centro o la pedanía de Torrellano.

Hasta 217.000 para la compra de árboles

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de un nuevo contrato para la adquisición de árboles en diferentes zonas del municipio.

A ese cometido se va a destinar 217.000 euros.

La portavoz de la Junta de Gobierno Local, Inma Mora, ha destacado la apuesta del gobierno municipal por contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos con nuevas zonas de sombra que reduzcan la temperatura en determinadas épocas del año.

Mora ha puesto en valor que desde en los años transcurrido de esta legislatura se ha llevado a cabo la plantación de más de 3.000 árboles y en breve comenzará una nueva actuación en las calles Doctor Ferrán y Cristóbal Sanz.

Concurso literario

Además, la Junta de Gobierno Local ha impulsado las bases de la convocatoria del II Certamen Literario concejalía Mujer 2026 con el objetivo de estimular la creación literaria para resaltar los valores de igualdad a través de relatos cortos y sensibilizar a la sociedad sobre la igualdad, la no discriminación y la justicia social a través de relatos breves relacionados con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

La concejala Caridad Martínez, responsable del área de Igualdad, ha explicado que la temática girará en torno a las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida (laboral, familiar, social y político). Se establecen tres categorías: Infantil (hasta 12 años), Juvenil (de 13 a17 años) o Adultos (de 18 años en adelante), en la modalidad de Castellano o Valenciano y pueden participar hombres y mujeres.

La totalidad de los premios asciende a 1.800 euros y el mejor relato de cada una de las categorías en la modalidad de castellano y valenciano recibirá un premio en metálico de 300 euros, a excepción de la Infantil con un premio valorado en esta cantidad que se compone de un libro electrónico y funda, memoria USB y un lote de libros con temática de igualdad entre mujeres y

hombres.