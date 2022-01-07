Consulta los partidos del fin de semana de los equipos de la ciudad de Elche

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El Athletic Club Torrellano afronta su primer encuentro del año 2022

Felipe Canals

Elche | 07.01.2022 14:58

El Athletic Club Torrellano regresa a la competición tras los positivos por covid.
El Athletic Club Torrellano regresa a la competición tras los positivos por covid. | Athletic Club Torrellano

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-RECAMBIOS COLÓN, DOMINGO, 13:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SILLA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 16:30 HORAS

PREFERENTE

REDOVÁN-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 11:30 HORAS

UD ILICITANA-SANTA POLA, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN HONOR

UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE-KELME CF, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

INTANGCO-VILLARREAL 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

RACING D'ALGEMESÍ-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

TORRE LEVANTE 'B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 16 HORAS

RETO IBERDROLA

GRANADA CF FEMENINO-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO, 13 HORAS

FÚTBOL SALA

APLAZADO EL PARTIDO DEL JOVENTUT D'ELX

BALONMANO

APLAZADO EL PARTIDO DEL CBM ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

APLAZADO EL PARTIDO DEL CB ILICITANO

PRIMERA NACIONAL

CB LA VILA-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18:30 HORAS

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CN BADIA-CW ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS

PRIMERA FEMENINA

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