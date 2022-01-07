Consulta los partidos del fin de semana de los equipos de la ciudad de Elche

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-RECAMBIOS COLÓN, DOMINGO, 13:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SILLA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 16:30 HORAS
PREFERENTE
REDOVÁN-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 11:30 HORAS
UD ILICITANA-SANTA POLA, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN HONOR
UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE-KELME CF, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
INTANGCO-VILLARREAL 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
RACING D'ALGEMESÍ-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS
TORRE LEVANTE 'B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 16 HORAS
RETO IBERDROLA
GRANADA CF FEMENINO-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO, 13 HORAS
FÚTBOL SALA
APLAZADO EL PARTIDO DEL JOVENTUT D'ELX
BALONMANO
APLAZADO EL PARTIDO DEL CBM ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
APLAZADO EL PARTIDO DEL CB ILICITANO
PRIMERA NACIONAL
CB LA VILA-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18:30 HORAS
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CN BADIA-CW ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS
PRIMERA FEMENINA
DESCANSO PARA EL CW ELCHE