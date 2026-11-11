Conoce a los nominados para los Premios al Deporte Ilicitano

La gala de Premios al Deporte Ilicitano será el próximo viernes 11 de diciembre en el Pabellón Sara Marín-María Díez de Elche. Como cada año, se premiará a los deportistas, clubes y entidades más destacadas del curso anterior. En este caso, la campaña 2025-2026. El jurado ha estado compuesto por diferentes representantes de la Universidad Cardenal Herrera y la UMH, la Fundación del Deporte Ilicitano, el área de Deportes, la Asociación de Informadores y un grupo de periodistas deportivos de la ciudad.

En la gala se reconocerá al deportista femenino y masculino más destacado en categoría absoluta. Juanfe Gómez, Eduardo Blanco y Buba Sangaré son los nominados en la categoría masculina; Isabel Sánchez Arán, Ángela Martínez Guillén y María González son las candidatas en la femenina.

El Club Voleibol Elche, el Club Waterpolo Elx y LA208 Triatlón Club son los candidatos a mejor club de la temporada por sus logros deportivos. Por otro lado, en la categoría del club que más ha colaborado en la organización de los eventos de la Capital Mediterránea del Deporte, los nominados son el Club Tiro de Pichón, Elche Decatlón y Triatlón LA208.

Además, se ha nominado al Club de Rugby Alcudia, el Club Deportivo Algar y el Club Baloncesto ATS como clubes que más han contribuido a la inclusividad en el ámbito deportivo. Por su parte, entre los deportistas veteranos federados que más han destacado en el año de la Capital Mediterránea, optan a este premio Pedro Antonio Esteso del Club Esteso Runners, César Paredes del Club Decatlón Elche y M. José Hidalgo del Club Juventud Atlética.

Por último, cabe destacar que el Elche CF se llevará una mención por su permanencia en Primera. Vegafibra será reconocida por la Fundación del Deporte Ilicitano como la empresa que más ha contribuido al fomento del deporte con motivo de la Capital Mediterránea del Deporte.