FIESTAS PATRONALES

Conchi Gabarrón, Reina de la Tercera Edad de las fiestas de Santa Pola 2026

El municipio ya cuenta con sus tres reinas, quienes lucen su pañuelo dorado

Noa Paños

Elche |

Conchi Gabarrón, Reina de la Tercera Edad de las Fiestas Patronales de Santa Pola 2026.
Conchi Gabarrón, Reina de la Tercera Edad de las Fiestas Patronales de Santa Pola 2026. | Ayuntamiento de Santa Pola

Con la gala celebrada ayer, lunes 17 de agosto, en el auditorio El Palmeral, Santa Pola da por finalizado un fin de semana repleto de elecciones a Reinas de las Fiestas 2026.

La suerte sonrió a la candidata Conchi Gabarrón López al elegir, por sorteo, el abanico de 'Reina de la Tercera edad'. Por tanto, se une a lucir el pañuelo dorado junto a Helena Martínez Alba, Reina Mayor e Inés Abad Vicent, Reina Infantil.

La Corte de Honor que acompañará, durante todo un año, a Conchi Gabarrón está compuesta por Rosario Rodes Alonso y Encarni Sebastián Garriga.

La Reina y Damas de Honor de la Tercera Edad son las representantes de un colectivo de mujeres con espíritu fresco y dinámico. Mujeres que juegan un importante papel social en todos los aspectos y que forman parte activa de la vida cultural y festiva de Santa Pola.

Las tres candidatas fueron llamadas a desfilar por el escenario en orden alfabético: María Concepción Gabarrón López, Rosario Rodes Alonso y Encarni Sebastián Garriga quienes lucieron sus mejores galas ante los asistentes.

Continuando con el protocolo, fueron llamadas al escenario la Reina de la Tercera Edad 2025, Carla Martínez García, y sus Damas de Honor Cati Bonmatí Garri y María Loyola Cabrera, culminando de esta manera su gran año de reinado.

Finalmente, el broche de oro de la trilogía de elecciones tuvo lugar con del espectáculo 'Hey!', un tributo a uno de los músicos más universales de España, Julio Iglesias.

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