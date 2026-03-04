Compromís per Elx plantea una declaración institucional reclamando que la Generalitat continúe apoyando la Senda del Poeta

El grupo municipal de Compromís per Elx lleva una Moción al pleno de este mes en la que requiere la aprobación de una declaración institucional para que las formaciones municipales muestren su respaldo a la Senda del Poeta tras la negativa de la Generalitat Valenciana a celebrarla este año.

La Senda recorre los municipios importantes en la vida del poeta Miguel Hernández a lo largo de su vida, partiendo de su localidad natal, Orihuela, y finalizando en el cementerio de Alicante, junto a su tumba, pasando por municipios como Elche o Crevillent.

La Senda del Poeta se está celebrando desde hace tres décadas y ha contado siempre con el apoyo en la financiación del Instituto Valenciano de la Juventud. Sin embargo, este año el gobierno valenciano ha confirmado que no colaborará en su organización.

“Esta decisión no es casual, y responde al borrado de la memoria y el desarraigo ideológico que las formaciones de derecha se empeñan por seguir haciendo de la vida y obra de Miguel Hernández como víctima del franquismo”, ha criticado Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx que ha apuntado que con la declaración institucional que plantea la formación política se “exige reafirmar el compromiso con la continuidad anual de la Senda del Poeta, tal y como hasta ahora estaba planteada”.

“Exigimos el respaldo de las formaciones políticas del Ayuntamiento de Elche que verdaderamente estén comprometidas con una democracia sana y con la reparación de las víctimas de la dictadura franquista”, ha concluido Esther Díez.