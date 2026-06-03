Compromís per Elx denuncia que dos escuelas infantiles municipales siguen “sin climatización”

El grupo municipal de Compromís per Elx ha apremiado este miércoles al equipo de gobierno del PP y Vox la instalación del sistema de climatización en las escuelas infantiles municipales de ‘Don Julio’ y ‘Rosa Fernández’.

Esther Díez, porttavoz de la formación política, ha explicado que “el contrato de climatización y ventilación para las escuelas infantiles municipales fue adjudicado en julio del pasado año y preveía 70 días de para su ejecución”. Ha añadido que el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), aseguró entonces que las obras estarían concluidas para octubre del pasado año y, ha denunciado, que, sin embargo, a día de hoy esas dos escuelas infantiles municipales siguen sin contar con los respectivos sistemas de climatización.

“Pablo Ruz lleva hablando meses de esta actuación como un proyecto ya finalizado, pero lo cierto es que no es así, siendo las propias familias quienes nos traslada cómo niñas y niños siguen expuestos a las altas temperaturas en las aulas”, ha lamentado Esther Díez que ha recalcado que la formación política llevó al pleno del pasado mes de octubre una moción para que se instara a la Generalitat a activar las inversiones que hicieran posible la climatización “en todos los centros educativos” del municipio y “pese a la aprobación de la moción, no nos consta que el alcalde haya trasladado esta reivindicación a Conselleria, que podría haberse enmarcado en la segunda fase del plan Edificant a la que Generalitat Valenciana y Ayuntamiento han renunciado”.