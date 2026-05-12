Este mes de abril

Compromís va a pedir al pleno municipal en Elche que “repruebe” el insulto recibido de Vox por su portavoz en la última sesión

La portavoz Esther Díez sostiene que es “es un ataque a las normas de convivencia colectivas”

David Alberola García

Elche |

Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx.
Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx. | Compromís per Elx

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, a la que el concejal de Vox Samuel Ruiz insultó en el pleno municipal correspondiente al mes de abril calificándola de “idiota” ha anunciado este martes que va a plantear en la próxima sesión plenaria que la Corporación “repruebe”, que “condene”, esa expresión que la Real Academia Española define como “insulto”.

La concejala de Compromís ha recordado que ha pasado una semana desde la celebración del pleno municipal en el que recibió ese insulto y ha añadido que, toda vez que el concejal que lo profirió no se ha disculpado públicamente, “es el momento de que los grupos municipales sean firmes en el rechazo a esa conducta”.

Esther Díez también ha recalcado su “malestar” con el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), porque considera que ha actuado “con falta de contundencia” en la “condena” a ese insulto: “El alcalde tiene que entender que este no es un ataque contra mí, es un ataque a las normas de convivencia colectivas que no puede consentir”, ha dicho Díez.

Además, en un mensaje dirigido al PP, la portavoz de Compromís per Elx ha defendido que no condenar el insulto que recibió del concejal de Vox durante el debate en la sesión plenaria representaría estar “amparándolo”.

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