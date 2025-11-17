Compromís insta en Elche al gobierno local del PP y Vox a incrementar los recursos contra las violencias machistas

El grupo municipal de Compromís per Elx ha confirmado la presentación para su debate y votación en el pleno municipal de este mes de noviembre, convocado para este próximo lunes, de una Moción en la que se denuncia “las violencias machistas” y en la que se critican los recortes del equipo de gobierno del PP y Vox, así como de la Generalitat Valenciana, en materia de lucha frente a la violencia contra las mujeres.

“Desde Compromís condenamos todos los discursos que siguen negando la desigualdad y la violencia contra las mujeres, como ocurre desde el gobierno municipal”, ha defendido Esther Díez, portavoz de la formación política en el Ayuntamiento de Elche, que también ha explicado que “las acciones políticas que sostenemos pasan por exigir el funcionamiento de las oficinas de denuncia, reforzar la protección a las víctimas, impulsar un plan local contra las violencias machistas en el ámbito digital y aumentar la sensibilización, especialmente entre las personas jóvenes”.

Díez ha hecho hincapié en la violencia que sufren las mujeres desde las plataformas en línea y ha alertado “estamos hablando de una rápida y muy extendida amenaza que pretende silenciar las voces de muchas mujeres usuarias y creadoras de contenido digital, también las que tienen una alta repercusión pública, como activistas, periodistas y políticas, violencia que se ve reforzada por el auge de las comunidades misóginas en línea, la llamada ‘Machoesfera’”.

“La violencia digital tiene un impacto profundo en la salud mental, la seguridad, la reputación, la vida profesional y el ejercicio de nuestros derechos”, ha añadido Esther Díez que ha subrayado que es necesario “combatir la desigualdad en todos los ámbitos y por eso, los recortes en feminismo que ha llevado a cabo Pablo Ruz y Vox desde los inicios de legislatura son injustificables y les plantamos cara con la contundencia que necesitan las víctimas y merecemos todas las mujeres”.