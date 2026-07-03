Compromís en Elche pide el PP y Vox que se informe de las conclusiones de la comisión de investigación del ciberataque

El grupo municipal de Compromís per Elx ha pedido al gobierno local del PP y de Vox que informe de las conclusiones que ha arrojado la comisión de investigación creada para avanzar en el esclarecimiento del ciberataque que el pasado mes de agosto sufrieron los servidores informáticos del Ayuntamiento de Elche.

Esther Díez, concejala del grupo municipal de Compromís per Elx, ha explicado que la comisión de investigación se constituyó en septiembre del pasado año, disponiendo de un mes para emitir su informe.

Sin embargo, la concejala de Compromís ha criticado que a día de hoy aún no se conocen las conclusiones del análisis llevado a cabo por los técnicos que han formado parte de la comisión.

Esther Díez ha reclamado que esas conclusiones a las que se ha llegado se hagan públicas ya que, según ha incidido, “la ciudadanía merece transparencia sobre un hecho que afectó a los datos personales de los vecinos y las vecinas del municipio, así como a sus relaciones con la administración”.

Además, Esther Díez ha considerado “imprescindible que se investigue el origen de los errores que propiciaron el éxito del ciberataque sufrido”.