Compromís critica que PP y Vox no han dado cuenta del plan de emergencias de Elche desde noviembre de 2024

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche ha pedido este miércoles al alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), que informe de la actualización del plan de emergencias del municipio que prometió a la oposición municipal en noviembre del año 2024, tras la dana de aquel año.

Esther Díez, portavoz municipal de Compromís per Elx, ha explicado que en aquella ocasión el primer edil se comprometió a reunir periódicamente a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para informar en torno a los avances en la actualización de ese plan. Sin embargo, ha criticado Díez, no se ha vuelto a nada al respecto.

“La prevención de emergencias no admite bulos ni postureos; a la población ilicitana no se la protege con vídeos de Pablo Ruz en los barrancos con botas de agua, a la ciudadanía se la protege con trabajo riguroso”, ha defendido Esther Diez que ha añadido que “si Elche cuenta con un Plan Territorial frente a las Emergencias es porque el anterior gobierno de izquierdas lo aprobó en pleno municipal el 25 de febrero de 2019, porque en medio de esta campaña de desinformación a las que nos someten continuamente PP y Vox han llegado a decir últimamente incluso que este plan no existía”.

Además, la portavoz de Compromís ha incidido en que “los fenómenos extremos ligados al cambio climático van a ser cada vez más frecuentes” y ha defendido que “el gobierno local tiene en su mano adaptar la ciudad para paliar sus consecuencias con medidas que van más allá de la pura gestión de las emergencias y que están vinculados con políticas urbanísticas y ambientales”.