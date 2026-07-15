Compromís carga contra el Partido Popular de Elche en defensa de los derechos de los trabajadores

En el próximo pleno de este mes de julio, el grupo municipal Compromís per Elx defenderá una moción que busca continuar luchando por los derechos de los trabajadores. La presentación de esta nueva propuesta se debe a las declaraciones realizadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acerca de recortar los derechos de las personas trabajadoras, en lo que respecta a las bajas laborales.

La portavoz del grupo municipal Compromís per Elx, Esther Díez, ha aclarado que "una cuestión es el absentismo laboral injustificado, donde la Administración tiene que poner los medios para que no se produzca, y otro son las bajas médicas absolutamente justificadas".

Asimismo, ha recalcado que "las personas que están en situación de baja laboral requieren de la protección de las Administraciones en esos momentos especialmente vulnerables, siendo gravísimo que el Partido Popular esté cuestionando este derecho fundamental".

Respecto a ello, en la rueda de prensa también ha sido señalada la necesidad de un sistema sanitario público en condiciones que evite que estos procesos de baja se vayan demorando a lo largo del tiempo.

Finalmente, Díez ha cargado contra el gobierno del alcalde de Elche, Pablo Ruz, señalando que "nos encontramos en un contexto en el que la derecha trata de lanzar debates estériles, que buscan que la gente sencilla y trabajadora se pelee entre sí, a raíz de datos ambiguos que no se justifican unos con otros".