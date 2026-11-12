¿Cómo les ha ido en la última década a los equipos en descenso tras el primer tercio de Liga?

El Elche se ha marchado al parón de selecciones tras el primer tercio de Liga en puestos de descenso. La situación no es dramática, puesto que los de Martín Anselmi están a un solo punto de la permanencia. Además, el cuadro franjiverde había enderezado el rumbo en el último mes. Las derrotas ante Valencia y Betis han rebajado la euforia y han devuelto a los ilicitanos a la zona roja de la tabla.

Los números en el Martínez Valero, donde el Elche aún no conoce el triunfo este curso, han provocado la mala situación clasificatoria. A domicilio, el rendimiento es mucho mejor: nueve de los diez puntos han llegado como visitante. De hecho, el equipo de Anselmi presenta números de Europa League fuera de casa. En cambio, es el peor conjunto como local de Primera.

A pesar de haber cerrado el primer tercio de Liga en puestos de descenso, los precedentes no son del todo negativos de cara al desarrollo de la temporada. En la última década, solo ha habido una ocasión en la que acabaron descendiendo los tres equipos en zona roja a estas alturas de curso. Fue en la campaña 2016-2017: Granada, Osasuna y Sporting perdieron la categoría y jugaron el año siguiente en Segunda División.

Lo habitual es que de los tres equipos en descenso tras el primer tercio, uno se salve. Es lo que ha ocurrido en más ocasiones durante las últimas diez temporadas. En siete de ellas acabaron descendiendo dos de los conjuntos en zona roja a estas alturas: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026. El año pasado fue el Levante el que huyó de la quema: Oviedo y Girona, en descenso tras el primer tercio, certificaron su caída.

Los precedentes más halagüeños para los equipos en descenso están en las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. Solo uno de los tres en zona roja a estas alturas acabó descendiendo. En la 21-22, el Levante no pudo salir. Sí pudieron escapar Cádiz y Getafe, que mandaron a Granada y Alavés a Segunda. Una campaña después, el Elche del centenario no pudo remontar su pésimo inicio. Sevilla y Cádiz, en cambio, sí pudieron darle la vuelta a la situación: Valladolid y Espanyol acompañaron a los franjiverdes en su descenso.

Es evidente que el inicio de Liga marca tendencias, pero nada es definitivo. Ni mucho menos. El Elche se agarra a la mejoría defensiva experimentada tras un comienzo de curso muy complejo. El calendario, por otro lado, tampoco ha beneficiado a los de Martín Anselmi. Ya han jugado ante tres de los primeros cuatro clasificados. El Atlético de Madrid será el siguiente en visitar el Martínez Valero. La clave pasa por mejorar los números en casa, donde en la segunda vuelta tocará recibir a la mayor parte de los rivales directos en la lucha por la salvación.