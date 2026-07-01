Comienzan en Elche las obras de reforma integral de los mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona

Con un plazo de ejecución de 10 meses ya están en marcha en Elche las obras de remodelación integral tanto en el mercado municipal Plaza Madrid como en el de Plaza Barcelona.

Ambas actuaciones suponen una inversión de 4,45 millones de euros.

De ese volumen económico, 2,5 millones de euros se destinan al mercado Plaza Madrid y 1,9 millones en el de Plaza Barcelona.

En el Mercado Plaza Madrid se llevará a cabo una reforma integral del edificio con la creación de una gran plaza interior cubierta, la redistribución de los puestos comerciales, la apertura de un gran espacio central con luz natural mediante un lucernario, nuevos accesos acristalados hacia la plaza y espacios preparados para restauración. Además, el número de puestos pasará de los 8 actuales una capacidad de hasta 20.

En el caso del Mercado de Plaza Barcelona, la reforma concentrará toda la actividad comercial en la planta baja, para mejorar la accesibilidad, mientras que la primera planta albergará futuras oficinas municipales, contribuyendo así a dinamizar este espacio del barrio.

“Se trata de la mayor inversión de la historia en los mercados municipales de la ciudad junto a la del Mercado Central”, ha afirmado este miércoles Pablo Ruz que también ha destacado que las reformas de los dos mercados municipales tiene por objetivo “modernizar dos espacios emblemáticos y hacerlos más atractivos, accesibles y preparados para el comercio actual”.

“Los mercados son una seña de identidad de los barrios y espacios de encuentro y actividad económica”, ha concluido Ruz.

Por su parte, la edil de Mercados, Loli Serna, ha explicado que el coste de las obras no se repercutirá a los placeros, que además tendrán prioridad para acceder a las nuevas concesiones una vez finalicen los trabajos. Asimismo, ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja en la actualización del reglamento de los tres mercados municipales.