Comienza en Elda la reurbanización del entorno del Castillo

Este lunes han comenzado en Elda las obras para la reurbanización de los viales del entorno del Castillo de la localidad.

El objetivo de la actuación promovida por el Ayuntamiento eldense es poner en valor esa área del casco antiguo como parte de su recuperación total y su transformación como eje vertebrador de la vida en la ciudad.

El proyecto va a suponer una inversión de algo más de un millón de euros, que es una dotación que está financiada íntegramente por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation.

Se va a reurbanizar las calles Magdalena Maestre, Sibila de Fortiá, Virtudes y Pilares.

En una gran parte de este eje urbano se va a crear una plataforma única por la calle Magdalena Maestre con la Plaza de Arriba, configurando un espacio continuo que sirva de enlace con el Castillo de la ciudad.

También se contempla la creación de áreas con bancos y jardineras, la plantación de arbolado, así como la renovación tanto de las conducciones de agua potable como del alumbrado público.