Comienza en Elche la venta de entradas para la Gran Charanga

Hoy ha iniciado la venta de las entradas para la Gran Charanga de las fiestas de Elche, que se celebrará la tarde del 11 de agosto. Esta mañana en la plaza de Baix se ha formado una larga cola a la espera de poder conseguir alguna de las sillas.

Por el momento se conoce que se ya ha completado la venta la primera fila de la plaza de Baix. También, la primera fila de Reina Victoria se encuentra al 80% de venta completada. Además, de las 5.500 entradas totales que se ponen a la venta, 1.500 sillas se reparten entre las comisiones para los asociados y familiares integrados.

La venta de entradas continuará hasta el próximo día 11 en la plaza de Baix de 10:00 a 14:00 horas por la mañana y de 18:30 a 20:30 horas de la tarde, salvo el día 11 por la tarde que finalizará al comienzo del desfile.

Las sillas se distribuyen entre Reina Victoria, plaza de Baix y una fila corredora única por cinco euros. En Reina Victoria la primera fila de sillas se vende por seis euros y la segunda por cuatro, mientras que en plaza de Baix quedan disponibles la segunda y tercera fila por seis euros cada silla.