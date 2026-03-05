SUBE CON ASCENSORES SERKI

El Club Voleibol Elche tiene la fase de ascenso a Superliga 2 en su mano

El equipo de Charly Rangel lidera el Grupo C de Primera Nacional con solo tres partidos por disputar

Felipe Canals

Elche |

El Club Voleibol Elche, en la sección 'Sube con Ascensores Serki'.
| Onda Cero

El Club Voleibol Elche está cerca de certificar su presencia en la fase por el ascenso a Superliga 2, la categoría de plata del voleibol nacional. El cuadro dirigido por Charly Rangel sigue líder y solo quedan tres jornadas del Grupo C. Los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán a finales de abril la fase de ascenso.

Los últimos tres rivales del CV Elche en la fase regular son Club Vóley Playa Cartagena, Pamesa Teruel e Inmojoven Campello. Paterna Liceo, segundo, y Voleadores Cieza, tercero, se enfrentarán en la penúltima jornada.

El Club Voleibol Elche está realizando una gran temporada y sueña con el ascenso. Esta semana es el protagonista de la sección 'Sube con Ascensores Serki' en 'Radioestadio Elche'.

