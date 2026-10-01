El Club Voleibol Elche masculino regresa este sábado a Superliga 2 veinte años después

El Club Voleibol Elche vuelve a Superliga 2 masculina veinte años después. Será un día histórico para el deporte ilicitano y se espera un gran ambiente en el pabellón Sara Marín y María Díez. El rival será el Club Voleibol Arenys desde las 19:00 horas.

El cuadro ilicitano tiene el objetivo de la permanencia para consolidar el proyecto. Se han realizado numerosos fichajes procedentes de otros países y también habrá presencia de varios canteranos en la primera plantilla. El presidente del CV Elche, David Agulló, ha insistido en cuál debe ser el objetivo de esta temporada.

El Club Voleibol Elche y su regreso al voleibol profesional es este jueves protagonista en Onda Cero en la sección 'Sube con Ascensores Serki'.