La crónica del tiempo

El clima invernal continúa este martes mostrando su cara en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Plaza del Congreso Eucarístico de Elche en la Navidad de 2025.
Plaza del Congreso Eucarístico de Elche en la Navidad de 2025. | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un martes, víspera de Nochebuena, con viento que va a soplar puntualmente algo fuerte con rachas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora, sobre todo en áreas del norte del municipio de Elche.

Ese viento va a incrementar de forma significativa la sensación de frío en un día en el que se espera predominio del sol, aunque habrá paso puntual de intervalos de nubosidad.

Las temperaturas máximas van a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 14 grados centígrados.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer