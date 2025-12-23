El clima invernal continúa este martes mostrando su cara en Elche, Crevillent y Santa Pola

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un martes, víspera de Nochebuena, con viento que va a soplar puntualmente algo fuerte con rachas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora, sobre todo en áreas del norte del municipio de Elche.

Ese viento va a incrementar de forma significativa la sensación de frío en un día en el que se espera predominio del sol, aunque habrá paso puntual de intervalos de nubosidad.

Las temperaturas máximas van a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 14 grados centígrados.