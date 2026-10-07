La 'cláusula del miedo' marca el Eldense-Córdoba: Ramón Vila y Mariano Carmona, afectados

Ramón Vila será baja este sábado en el Eldense-Córdoba. El portero cedido por la entidad andaluza en el Nuevo Pepico Amat cuenta con la famosa 'cláusula del miedo', por lo que solo podría jugar si el club azulgrana paga una penalización al Córdoba. Algo poco probable a estas alturas. Mariano Carmona está en la misma situación.

El director deportivo Víctor Lafuente 'pescó' este verano en el Nuevo Arcángel. Vila ya jugó en Elda el pasado curso y volvió a ser cedido tras renovar con el Córdoba, esta vez para militar en Segunda. Carmona también jugó el pasado curso en Primera RFEF con el Alcorcón y Lafuente le reclutó para el proyecto en el Nuevo Pepico Amat.

El delantero ha sufrido una lesión que le ha tenido apartado del césped en el último mes. Sin embargo, ya se está ejercitando con aparente normalidad. Su vuelta tendrá que esperar al choque en el José Zorrilla ante el Valladolid, pues su situación contractual le impide ser de la partida este sábado.

La baja de Ramón Vila es más sensible, ya que el catalán es titular en portería para Javi Calleja. Le llega el turno a Juan Palomares, quien todavía no se ha estrenado en partido oficial con la camiseta azulgrana.

Calleja seguirá teniendo las bajas de Pau Cabanes y David Ruiz por lesión. La buena noticia para el preparador madrileño es el regreso de Justin Smith. No participó en el amistoso entre Estados Unidos y Canadá. Lo lógico es que parta desde el banquillo este sábado, pues solo realizará un entrenamiento antes del choque.