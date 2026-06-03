Claudio Barragán, galardonado por la RFEF tras el ascenso del Eldense

El Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol premiará este fin de semana a Claudio Barragán tras el ascenso del CD Eldense a Segunda División. Un reconocimiento para el técnico de Manises en la II 'Gala Premios Banquillo de Oro'. El evento se llevará a cabo en Madrid este viernes y sábado.

En la gala se premiará a entrenadores de la talla de Íñigo Pérez, José Alberto López o Álvaro Cervera. También se reconocerá a Luis Enrique (flamante campeón de Europa) o Unai Emery. Sin duda, un galardón muy especial para Claudio Barragán. El valenciano se sentará en la mesa de los principales preparadores del momento.

Barragán cogió al primer equipo del Eldense en octubre después de unos meses notables en el filial azulgrana. Con su llegada, el cuadro de Elda experimentó una gran mejoría hasta consolidarse como uno de los favoritos para el ascenso a Segunda. Un ascenso que acabó llegando por la vía rápida con una jornada de antelación.

El futuro de Claudio Barragán pasa por el Nuevo Pepico Amat, donde volverá a dirigir en fútbol profesional bastantes años después. El ascenso del Eldense renueva automáticamente su contrato hasta junio de 2027.